Eleventy torna nelle boutique e nei resort di tutto il mondo

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 maggio 2022) Il Gruppo, dopo aver presentato le sue ultime collezioni durante le settimane della moda maschile e femminile di Milano, annuncia altri progetti per il brand divenuto uno degli attori più proattivi e puntuali a ogni stagione nel proporre l’eleganza urbana del made in Italy nel. «Dopo un 2020 che ha registrato una importante flessione, il 2021 ci ha riportati in netta ripresa, sia lato retail che wholesale, e stimiamo quindi di poterre a raggiungere un fatturato intorno ai 28milioni» dichiara Marco Baldassari. L’indice export del Gruppo incide oggi l’80% sul fatturato, con tassi di crescita nel Regno Unito, in Corea e Giappone, a esclusione della Russia che ha avuto lo stop attuale per motivi politici. Il progetto di espansione portanel comparto hotellerie di lusso con l’apertura di ...