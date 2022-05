Eletto Marco Battistutta nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine (Di giovedì 5 maggio 2022) Cambio al vertice del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato-Imprese Udine. Il testimone passa dalle mani di Enrico Todesco a quelle di Marco Battistutta, Eletto Presidente dei Giovani artigiani per acclamazione dall’assemblea del movimento che mercoledì 20 aprile si è riunita per il rinnovo del consiglio direttivo. Pasticcere di 32 anni, Battistutta ha abbracciato Giovanissimo la sfida dell’autoImprenditorialità: “Avevo 22 anni quando ho aperto Charlotte, la mia pasticceria. Non sono figlio d’arte, ho fatto tutto da me. Dopo aver finito il Civiform – racconta – ho lavorato per alcuni anni come dipendente e poi ho aperto la mia attività. Nel 2019 ho ampliato il locale, ... Leggi su udine20 (Di giovedì 5 maggio 2022) Cambio al vertice del Movimentodi-Imprese. Il testimone passa dalle mani di Enrico Todesco a quelle dideiartigiani per acclamazione dall’assemblea del movimento che mercoledì 20 aprile si è riunita per il rinnovo del consiglio direttivo. Pasticcere di 32 anni,ha abbracciatossimo la sfida dell’autoalità: “Avevo 22 anni quando ho aperto Charlotte, la mia pasticceria. Non sono figlio d’arte, ho fatto tutto da me. Dopo aver finito il Civiform – racconta – ho lavorato per alcuni anni come dipendente e poi ho aperto la mia attività. Nel 2019 ho ampliato il locale, ...

Advertising

udine20 : Eletto Marco Battistutta nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Udine -… - SIRyoung_IT : ??? Ieri, 3 Maggio, il CD di @SIRyoung_IT ha nominato come #presidente eletto il Dott. Marco #Fornaro per la guida… - Marco_Felicani : Pizzarrotti a Parma vinse le elezioni col M5S grazie alla promessa di non avere il termovalorizzatore Hera, fu elet… - Marco_Felicani : @Gaetano39432103 @FrancoArlati Pizzarrotti a Parma vinse le elezioni col M5S grazie alla promessa di non avere il t… - marco_disaro : RT @federicoton99: Lo scandalo Petrocelli è triplice: - è stato candidato ed eletto al parlamento per (e non nonostante) le sue idee - è… -