Educazione sessuale a scuola: perché in Italia non è ancora obbligatoria e quali sono i miti da sfatare (Di giovedì 5 maggio 2022) Articolo a cura di Giulia Porzionato – Hella Network Ne sentiamo parlare spesso, ma cos’è davvero l’Educazione sessuale?Se avete in mente gli anni Novanta, probabilmente ricorderete qualche imbarazzante lezione a scuola, con poche nozioni basilari, pochissima attenzione al concetto di piacere, risatine dalle ultime file e professori che avrebbero voluto essere ovunque ma non lì.Qual è la situazione in Italia nel 2022? Che cos’è l’Educazione sessuale Il Ministero della Salute la chiama “Educazione all’affettività e alla sessualità”. Uno dei paragrafi precisa che “L’Educazione sessuale è qualcosa di più un trasferimento di informazioni di tipo medico-sanitario essendo strettamente connessa con l’Educazione ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Articolo a cura di Giulia Porzionato – Hella Network Ne sentiamo parlare spesso, ma cos’è davvero l’?Se avete in mente gli anni Novanta, probabilmente ricorderete qualche imbarazzante lezione a, con poche nozioni basilari, pochissima attenzione al concetto di piacere, risatine dalle ultime file e professori che avrebbero voluto essere ovunque ma non lì.Qual è la situazione innel 2022? Che cos’è l’Il Ministero della Salute la chiama “all’affettività e alla sessualità”. Uno dei paragrafi precisa che “L’è qualcosa di più un trasferimento di informazioni di tipo medico-sanitario essendo strettamente connessa con l’...

