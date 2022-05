Ed Sheeran e Ultimo insieme nella versione italiana del singolo 2step (Di giovedì 5 maggio 2022) Ed Sheeran e Ultimo per la prima volta insieme nella versione italiana del brano di Ed 2step Ed Sheeran e Ultimo per la prima volta insieme nella versione italiana del brano di Ed 2step, che esce domani, venerdì 6 maggio, su tutte le piattaforme musicali. Nel 2019 Ed Sheeran era a Roma per il suo concerto alla Stadio Olimpico e in quell’occasione ha conosciuto uno dei cantautori più importanti della scena musicale italiana: Ultimo. Verso la fine dello scorso anno si sono incontrati di nuovo a Los Angeles e lì Ed gli ha proposto di scrivere una strofa per il nuovo singolo ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 5 maggio 2022) Edper la prima voltadel brano di EdEdper la prima voltadel brano di Ed, che esce domani, venerdì 6 maggio, su tutte le piattaforme musicali. Nel 2019 Edera a Roma per il suo concerto alla Stadio Olimpico e in quell’occasione ha conosciuto uno dei cantautori più importanti della scena musicale. Verso la fine dello scorso anno si sono incontrati di nuovo a Los Angeles e lì Ed gli ha proposto di scrivere una strofa per il nuovo...

Advertising

SkyTG24 : Ultimo ed Ed Sheeran, il duetto uscirà venerdì 6 maggio - ryuqvaza : Mio padre che mi chiede se Ultimo ed Ed Sheeran duettano per l'Eurovision.. - gattoIino : ma perché sto vedendo ed sheeran e ultimo in diretta su ig al tg1 ???????????? - chenesannotutti : crepata per ed sheeran che chiede ad ultimo di collaborare in dm su ig LA VITA È COSÌ TANTO UNA SIMULAZIONE?? - niccolab : Oggi il #TG1 ci propone servizio su Ultimo ed Ed Sheeran col loro feat. -