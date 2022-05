Eclissi totale, la luna ‘dei fiori’ si tinge di rosso: ecco quando si può vedere (Di giovedì 5 maggio 2022) Eclissi. La data che in molti stanno aspettando in questi ultimi giorni si fa sempre più vicina: lunedì 16 maggio è certamente una data da sottolineare sul proprio calendario, perché in quel giorno ci sarà una spettacolare Eclissi totale di luna. Sarà uno spettacolo importantissimo per gli appassionati di materia astrale e non solo e, certamente, sarà possibile apprezzare il fenomeno anche in Italia, facendo attenzione però all’orario in cui iniziare ad osservare il cielo. L’Eclissi totale visibile anche dall’Italia Per poter ammirare l’evento in Italia, bisognerà aspettare la notte inoltrata, poiché il nostro satellite inizierà ad oscurarsi solamente intorno alle 4.27, per poi raggiungere definitivamente il suo picco all’alba, intorno alle 6:11. Proprio all’apice dell’evento, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022). La data che in molti stanno aspettando in questi ultimi giorni si fa sempre più vicina: lunedì 16 maggio è certamente una data da sottolineare sul proprio calendario, perché in quel giorno ci sarà una spettacolaredi. Sarà uno spettacolo importantissimo per gli appassionati di materia astrale e non solo e, certamente, sarà possibile apprezzare il fenomeno anche in Italia, facendo attenzione però all’orario in cui iniziare ad osservare il cielo. L’visibile anche dall’Italia Per poter ammirare l’evento in Italia, bisognerà aspettare la notte inoltrata, poiché il nostro satellite inizierà ad oscurarsi solamente intorno alle 4.27, per poi raggiungere definitivamente il suo picco all’alba, intorno alle 6:11. Proprio all’apice dell’evento, ...

