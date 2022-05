«Ecco come possiamo cambiare il mondo insieme» (Di giovedì 5 maggio 2022) Si può cambiare per amore, anche quando si parla di “leggi non scritte” della Natura. Nel docu-film Amazonia - The Final Season, promosso da Lavazza e disponibile dal 10 maggio su Amazon Prime Video, la voce narrante di Ben Harper racconta come l'acqua sia in grado di mutare continuamente per amore della Foresta. Quello della riforestazione (non solo a combattere la deforestazione) è un tema centrale per la vita di ogni specie sul pianeta e richiede interventi urgenti da parte di tutti, in primo luogo da parte di chi, come Lavazza, ha nella terra il cuore della propria attività. Da qui, promuovere la salvaguardia dell'ambiente nei suoi elementi, è nata questa narrazione, intreccio e condensato di immagini, musica e parole in cui è l’artista Ben Harper a prenderci per mano, attraverso tre capitoli narrativi e tre musiche originali, ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Si puòper amore, anche quando si parla di “leggi non scritte” della Natura. Nel docu-film Amazonia - The Final Season, promosso da Lavazza e disponibile dal 10 maggio su Amazon Prime Video, la voce narrante di Ben Harper raccontal'acqua sia in grado di mutare continuamente per amore della Foresta. Quello della riforestazione (non solo a combattere la deforestazione) è un tema centrale per la vita di ogni specie sul pianeta e richiede interventi urgenti da parte di tutti, in primo luogo da parte di chi,Lavazza, ha nella terra il cuore della propria attività. Da qui, promuovere la salvaguardia dell'ambiente nei suoi elementi, è nata questa narrazione, intreccio e condensato di immagini, musica e parole in cui è l’artista Ben Harper a prenderci per mano, attraverso tre capitoli narrativi e tre musiche originali, ...

Advertising

GiovaQuez : Svetova (Novaja Gazeta): 'A Mosca non posso lavorare come giornalista indipendente. Ciascuno di noi deve fare una s… - enpaonlus : Vietare ai cacciatori di entrare nel proprio terreno, ora si può, ecco come - repubblica : Lo studio Usa: ecco come Amazon usa il contenuto delle nostre conversazioni con Alexa per calibrare la sua pubblici… - EmmanueleDiLeo : 500 milioni per rifare una sede, terreni in Congo e uffici in Mali, auto blu e viaggi-studio. Ecco come vengono spe… - il_nico : RT @cortilia: Siamo nati con lo scopo di connettere consumatori #consapevoli e produttori #sostenibili. Ecco ciò che li unisce: la nostra n… -