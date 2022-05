(Di giovedì 5 maggio 2022) Mercoledì il governo ha deciso di prorogaredilanel, come ad esempio laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori. La decisione è stata

Advertising

Mov5Stelle : Grazie al forte lavoro di pressing del Movimento 5 Stelle, lo smart working per i lavoratori fragili è stato prorog… - marconurra : RT @ilpost: È stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio - CamyGaly : RT @ilpost: È stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio - Il_Paradroide : RT @ilpost: È stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio - gmerigo : RT @ilpost: È stato prorogato l’obbligo di indossare la mascherina nel lavoro privato nelle situazioni a rischio -

La Legge di Bilancio habonus e mutui prima casa per under 36 fino al 31 ... Indice Cos'il mutuo prima casa per under 36 ...Il Fondo offre una garanzia pubblica con controgaranzia dello,...Edinoltreil taglio di 25 centesimi sulle accise dei carburanti. Ma la novità contenuta nel Decreto Aiutiil cosiddetto bonus di 200 euro che sarà ricevuto nei prossimi mesi da ...