“É sempre mezzogiorno” | torta cuore di mamma di Chloe Facchini

(Di giovedì 5 maggio 2022) L’Emilia Romagna torna protagonista neldi Rai1, con zia Cri e. Quest’ultima, in particolare, propone un dolce dedicato a tutte le mamme, in vista della loro festa, domenica. Ecco ladi. Ingredienti Frolla: 1 kg farina 0, 600 g burro freddo, 400 g zucchero a velo, 160 g tuorli, scorza di limone, vaniglia Crema: 800 g ricotta di pecora, 200 g zucchero a velo pesche sciroppate, fragole, more, lamponi, kiwi Procedimento Prepariamo la frolla: lavoriamo il burro freddo a tocchetti con lo zucchero a velo. Quando quest’ultimo è stato assorbito, aggiungiamo i tuorli d’uovo e la scorza grattugiata del limone. Ottenuto un composto omogeneo, uniamo la farina e lavoriamo fino ad ottenere un panetto omogeneo. Lo compattiamo, lo avvolgiamo nella ...

