“É sempre mezzogiorno” | spiedone alla petroniana di zia Cri

(Di giovedì 5 maggio 2022) Zia Cri, come consuetudine, ci regala una delle sue ricettine sciuè sciuè, un secondo piatto super godurioso, tipico di Bologna, ma reinterpretato. Ecco lo. Ingredienti 200 g mortadella, 200 g lombo di maiale, 200 g asiago, 2 uova, 200 g pangrattato, 1 l olio per friggere 500 g latte, 40 g burro, 40 g farina, 30 g parmigiano grattugiato, sale e pepe insalatina mista Procedimento Scaldiamo un padella con un filo d’olio e mettiamo a rosolare la lonza di maiale a dadoni: basta scottarlo, non cuocerlo completamente. Prepariamo la besciamella: facciamo sciogliere il burro, uniamo la farina e lasciamo tostare qualche istante. Aggiungiamo il latte e, mescolando, portiamo a bollore. Spegniamo ed uniamo il parmigiano grattugiato. Lasciamo intiepidire. In uno spiedo, inseriamo un dadino di lonza, uno di mortadella, ...

