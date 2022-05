È morto il 15enne che si era ferito da solo con un colpo di pistola a Francolise

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Non ce l’ha fatta ildella provincia di Caserta che era rimasto gravementedopo essere stato colpito alla testa da un proiettile esploso da unache lui stesso stava maneggiando. L’arma è legalmente detenuta dal padre: il giovane, che si chiamava Paolo Andrea Russo, la teneva tra le mani lo scorso lunedì dentro la sua camera quando all’improvviso è partito un proiettile. Nessuno era presente con lui al momento dello sparo. Non è chiaro se il ragazzo avesse intenzione di suicidarsi o se stesse giocando pericolosamente con l’arma. Gli inquirenti della Procura di Santa Maria Capua Vetere e i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone non escludono alcuna ipotesi. Dalle testimonianze acquisite dagli investigatori parlando con genitori, parenti e conoscenti, non sono emerse liti familiari che avrebbero potuto ...