È morta Kailia Posey, la “grinning girl” della gif virale aveva 16 anni (Di giovedì 5 maggio 2022) È morta Kailia Posey, la popolare protagonista della gif “grinning girl” tratta dal reality show americano Toddlers & Tiaras a cui prese parte a 5 anni e diventata virale. Kailia aveva 16 anni e secondo la ricostruzione del sito BNO News, è stata ritrovata senza vita in un parco nello stato di Washington a poca Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 5 maggio 2022) È, la popolare protagonistagif “” tratta dal reality show americano Toddlers & Tiaras a cui prese parte a 5e diventata16e secondo la ricostruzione del sito BNO News, è stata ritrovata senza vita in un parco nello stato di Washington a poca

Advertising

blogtivvu : Kailia Posey si è suicidata a 16 anni, svelate le cause del decesso: addio alla bimba del meme famoso in tutto il m… - ParliamoDiNews : Morta Kailia Posey, aveva 16 anni #morta #kailia #posey - iosultuitter : RT @see_lallero: Morta Kailia Posey: è stata la virale 'grinning girl' della gif usata in tutto il mondo - infoitcultura : Kailia Posey: morta a 16 anni la star del famoso meme - infoitcultura : Kailia Posey è morta: la ragazza del meme virale aveva 16 anni -