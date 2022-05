“È già in Honduras”: partenza lampo per l’Isola dei Famosi, chiamata urgente da Mediaset (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuova linfa per l’Isola dei Famosi. Sembra che un noto volto di Canale5 sia già sbarcato in Honduras: ecco di chi si tratta, richiesta all’ultimo minuto Ilary Blasi la vuole sull’Isola (Youtube)l’Isola dei Famosi è in piena corsa. Le novità di questa edizione, come quella delle coppie, hanno messo molto pepe nelle dinamiche tra i concorrenti in Honduras. Le puntate in diretta sono incalzanti e ricche di temi e argomenti e i telespettatori stanno apprezzando questo stile, pieno di contenuti. Nonostante già ci siano concorrenti interessanti e dinamici, sembra che l’Isola dei Famosi non voglia farsi mancare proprio niente. Nelle ultime ore, infatti, Mediaset ha fatto una chiamata d’urgenza a uno dei volti ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Nuova linfa perdei. Sembra che un noto volto di Canale5 sia già sbarcato in: ecco di chi si tratta, richiesta all’ultimo minuto Ilary Blasi la vuole sul(Youtube)deiè in piena corsa. Le novità di questa edizione, come quella delle coppie, hanno messo molto pepe nelle dinamiche tra i concorrenti in. Le puntate in diretta sono incalzanti e ricche di temi e argomenti e i telespettatori stanno apprezzando questo stile, pieno di contenuti. Nonostante già ci siano concorrenti interessanti e dinamici, sembra chedeinon voglia farsi mancare proprio niente. Nelle ultime ore, infatti,ha fatto unad’urgenza a uno dei volti ...

Advertising

paola88155724 : @EndleSSorge È già in Honduras oggi era in collegamento da la. - AzziniEleonora : @carmelitadurso Ma non era mica in diretta la finale di ieri sera scusa ..come fa' la vincitrice ad essere gia ' in… - Maicol94816189 : Ma quindi Maria Laura di #LaPupaEilSecchioneShow e già partita in Honduras per partecipare all'isola ?????? #isola… - Saimon194 : Maria Laura da topolina a #LaPupaEIlSecchioneShow ed ora già in Honduras come Miryea Stabile ???? #ISOLA - Marskitaa : ahahah poi dicono che non è tutto programmato, manco il tempo di vincere che già è in honduras #Pomeriggio5 -