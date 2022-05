Dybala firma per i “traditori”? Juventus furiosa, tutti contro la Joya (Di giovedì 5 maggio 2022) A fine stagione, Dybala lascerà la Juventus e nel suo futuro potrebbe esserci l’Inter. Una scelta che non farebbe proprio piacere ai tifosi. Una stagione complicata quella della Juventus che, dopo aver conquistato il quarto posto, deve pensare alla coppa Italia. Obiettivo da raggiungere a tutti i costi per non rischiare di finire senza nessun trofeo vinto; ipotesi da scongiurare la sera del prossimo undici maggio grazie anche ad un giocatore delle qualità di Dybala. La Joya avrà la possibilità di lasciare (non è stato trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero) con un titolo proprio contro la sua, possibile, nuova squadra. AnsafotoPaulo Dybala, soprattutto a parametro zero, fa gola a molte squadre e una di queste e, senza ombra di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 maggio 2022) A fine stagione,lascerà lae nel suo futuro potrebbe esserci l’Inter. Una scelta che non farebbe proprio piacere ai tifosi. Una stagione complicata quella dellache, dopo aver conquistato il quarto posto, deve pensare alla coppa Italia. Obiettivo da raggiungere ai costi per non rischiare di finire senza nessun trofeo vinto; ipotesi da scongiurare la sera del prossimo undici maggio grazie anche ad un giocatore delle qualità di. Laavrà la possibilità di lasciare (non è stato trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero) con un titolo propriola sua, possibile, nuova squadra. AnsafotoPaulo, soprattutto a parametro zero, fa gola a molte squadre e una di queste e, senza ombra di ...

Advertising

antocheeks96 : Giovedì: Dybala firma col Cagliari - EdoardoZazzeri1 : @Autocontrollo1 Mercoledì pomeriggio Marotta annuncia la firma di Dybala. - mcrisj01 : RT @ccanggg: in un mondo di paulo dybala che firma con l’inter dopo 7 anni di juve siate massimiliano allegri che rifiuta il real madrid pe… - 1987_Lorenza : RT @ccanggg: in un mondo di paulo dybala che firma con l’inter dopo 7 anni di juve siate massimiliano allegri che rifiuta il real madrid pe… - marcojuventi_no : @MaryDiDio2 Fino a che un giocatore non firma e fa le visite mediche si parla del nulla! Ho visto giocatori che dav… -