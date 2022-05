Dybala, c'è l'offerta del Borussia Dortmund. Ma ancora non ha deciso (Di giovedì 5 maggio 2022) TORINO - Passano i giorni , si avvicina la fine . E diventa sempre più difficile, ma anche fondamentale, isolarsi da tutto. Cioè dal mercato e dai rumors sulle sue scelte di Dybala per il futuro . C'è ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 maggio 2022) TORINO - Passano i giorni , si avvicina la fine . E diventa sempre più difficile, ma anche fondamentale, isolarsi da tutto. Cioè dal mercato e dai rumors sulle sue scelte diper il futuro . C'è ...

Advertising

sportli26181512 : #Dybala, c'è l'offerta del Borussia Dortmund. Ma ancora non ha deciso: Si avvicina il momento del discusso divorzio… - contributifvg : @InterCM16 Spero che il city o una big inglese faccia una offerta seria a Dybala e selo porti via - Padoin13 : @MattdeCastello @BarbagobboA @TorinoRos @romeoagresti SIIIII. Lo ha detto lui nell'intervista. Dybala con l'arrivo… - rosysantacroce_ : @PRosicone @optamirko Era più di quello che guadagnava, certo. Non sappiamo se poi avrebbe accettato una riduzione… - rosysantacroce_ : @JPeppp @viasyba Il suo pseudo procuratore è indifendibile e Dybala ha sbagliato a non accettare l'offerta due anni… -