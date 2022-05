Due “social media” per il Garante europeo dei dati che si basano sui software di Mastodon e PeerTube (Di giovedì 5 maggio 2022) EU Voice e EU Video. Sono questi i nomi scelti per due piattaforme di social media che sono state lanciate – in una fase pilota – dal Garante europeo per la protezione dei dati personali. Si basano sui software open source di Mastodon e di PeerTube e cercano di cavalcare quello spirito di web etico che starebbe alla base del pacchetto di norme denominato Digital Services Act. Grazie a queste nuove piattaforme open source, le varie istituzioni europee potranno condividere dei materiali multimediali con il pubblico che li seguirà: brevi testi, immagini e video su EU Voice; video e podcast su EU Video. LEGGI ANCHE > Chi sta cercando un’alternativa a Twitter sta discutendo di Mastodon EU Voice e EU ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 5 maggio 2022) EU Voice e EU Video. Sono questi i nomi scelti per due piattaforme diche sono state lanciate – in una fase pilota – dalper la protezione deipersonali. Sisuiopen source die die cercano di cavalcare quello spirito di web etico che starebbe alla base del pacchetto di norme denominato Digital Services Act. Grazie a queste nuove piattaforme open source, le varie istituzioni europee potranno condividere dei materiali multili con il pubblico che li seguirà: brevi testi, immagini e video su EU Voice; video e podcast su EU Video. LEGGI ANCHE > Chi sta cercando un’alternativa a Twitter sta discutendo diEU Voice e EU ...

