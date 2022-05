Due scuole salernitane trionfano al RomeCup, evento promosso da Fondazione Mondo Digitale (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è appena conclusa in Campidoglio la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione della RomeCup, multi evento promosso dalla Fondazione Mondo Digitale per valorizzare la robotica come convergenza di più tecnologie innovative e orientare i giovani verso le prossime sfide professionali per uno sviluppo sostenibile. Alle gare di robot (Soccer, Explorer, Rescue, On Stage, Cospace Rescue) e ai contest creativi tra scuole e atenei si sono aggiunte nuove sfide: l’hackathon Rising Youth con Sap Italia e il creative jam TeCom con Lazio Innova. Al termine delle fasi finali delle competizioni, che hanno visto in sfida 84 team di 24 scuole italiane e una di Malta, oggi nella Protomoteca in Campidoglio sono stati consegnati i premi ai team vincitori ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è appena conclusa in Campidoglio la cerimonia di premiazione della quindicesima edizione della, multidallaper valorizzare la robotica come convergenza di più tecnologie innovative e orientare i giovani verso le prossime sfide professionali per uno sviluppo sostenibile. Alle gare di robot (Soccer, Explorer, Rescue, On Stage, Cospace Rescue) e ai contest creativi trae atenei si sono aggiunte nuove sfide: l’hackathon Rising Youth con Sap Italia e il creative jam TeCom con Lazio Innova. Al termine delle fasi finali delle competizioni, che hanno visto in sfida 84 team di 24italiane e una di Malta, oggi nella Protomoteca in Campidoglio sono stati consegnati i premi ai team vincitori ...

Advertising

Matteo_DG : RT @BonturiAndrea: @Ci1812 ha drogato il mercato ora con i prezzi rincarati le gare d'appalto vanno deserte è in pericolo anche le opere de… - luckystrike2030 : @distefanoTW Nelle scuole i ds continuano a minacciare il personale invitando al vaccino entro 5gg dalla comunicazi… - fquattrone12 : Vi prego fate vedere le due sfide di #RealMadrid - #ManchesterCity alle scuole calcio. Forse solo così un giorno i… - 1903filellinas : Ancelotti nel secondo tempo (con il Real sotto) caccia due leggende come Kroos e Modric per inserire Rodrygo e Cama… - pary1977 : RT @BonturiAndrea: @Ci1812 ha drogato il mercato ora con i prezzi rincarati le gare d'appalto vanno deserte è in pericolo anche le opere de… -