Due astronomi della Specola Vaticana rivoluzionano la nostra comprensione dell’Universo primordiale

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 5 maggio 2022) Due ricercatori, ovvero l’osservatorioco del Vaticano con sede a Castel Gandolfo, hanno confutato Einstein e i calcoli iniziali sul Big Bang. In pratica hanno proposto un nuovo modello matematico per interpretare e spiegare il momento iniziale di sviluppo. Quanta gravità era attiva nei primi istanti di vita? La questione è molto delicata e intricata. In estrema sintesi, fino a oggi, per orientarci nella preistoria del cosmo, ci siamo basati sul modellorelatività generale di Einstein. Ma secondo i ricercatori vaticani i calcoli sarebbero poco appropriati. Il mistero del Big Bang svelato da due(Pixabay) ...