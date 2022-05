Dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi 5 maggio in TV e in streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) oggi, giovedì 5 maggio, all’ATP Madrid 2022 si giocherà l’incontro Sinner-Auger Aliassime, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento nella capitale spagnola. Jannik Sinner arriva alla sfida contro il talento canadese dopo essersi sbarazzato in poco più di un’ora di De Minaur al secondo turno, con il punto di 6-4, 6-1: a differenze delle ultime partite a cui ci aveva abituato, l’altoatesino ha vinto senza soffrire, dominando il rivale australiano e portandosi sul 4-0 negli scontri diretti contro l’ex finalista delle Next Gen Series 2019. Nessun problema nemmeno per Felix Auger Aliassime, che nel turno precedente ha cancellato dalla terra rossa uno specialista come il cileno Cristian Garin per 6-3, 6-0. Di seguito le ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 5 maggio 2022), giovedì 5, all’ATP Madrid 2022 si giocherà l’incontro, valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 in corso di svolgimento nella capitale spagnola. Jannikarriva alla sfida contro il talento canadese dopo essersi sbarazzato in poco più di un’ora di De Minaur al secondo turno, con il punto di 6-4, 6-1: a differenze delle ultime partite a cui ci aveva abituato, l’altoatesino ha vinto senza soffrire, dominando il rivale australiano e portandosi sul 4-0 negli scontri diretti contro l’ex finalista delle Next Gen Series 2019. Nessun problema nemmeno per Felix, che nel turno precedente ha cancellato dalla terra rossa uno specialista come il cileno Cristian Garin per 6-3, 6-0. Di seguito le ...

Advertising

BarbascuraX : Comunque ci sono svariati episodi di mia memoria dove la signora delle #fettinedivitello ERO IO. Traslochi con 300… - tuttopuntotv : Dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi 5 maggio in TV e in streaming #tennis - odalysio : Ida che non riesce ah vedere #Sgarbi non sa dove è caduto ???????????????????????????????? #MaurizioCostanzoShow #bonolis… - robertazennaro : RT @fiveintravel: ??NUOVO BLOG POST Link?? - Vania47662424 : @Eli____sa__ E che cavoli , dove lo avete preso sto video , lo voglio vedere pure io su schermo gigante per capirci qualcosa?????? -