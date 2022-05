Don Matteo 13 sesta puntata | trama e anticipazioni 28 aprile 2022

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022) DON13. L’amatissima fiction italiana che ha visto fino ad ora come protagonista Terence Hill torna con Raoul Bova in onda su Rai 1 giovedì 5 maggio. Ecco di seguitosulla nuova. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don135 maggioDon13– L’innocente. Don Massimo (Raoul Bova) fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il sacerdote è il primo a essere assalito dai ...