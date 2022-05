Don Matteo 13 | le anticipazioni della sesta puntata

Leggi su panorama

(Di giovedì 5 maggio 2022) Per Don Massimo l'arrivo a Spoleto è più complicato di quanto si aspettasse: i parrocchiani faticano ad accettare l'"addio" di Done se la prendono con lui, che dovrà fare i conti non solo con le difficoltà degli altri, ma soprattutto con le proprie. Comincia così ladi Don13, la serie di Rai1 con Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova, il cui arrivo - al posto di Terence Hill - è stato accolto la scorsa settimana da ottimi ascolti sopra i 6,5 milioni di spettatori. Spoiler: Dontornerà in maniera "indiretta" in tutte le puntate per cercare di risolvere assieme a Don Massimo un grande giallo. Ecco cos'accadrà nel nuovo episodio, in onda giovedì 5 maggio. Don13, le...