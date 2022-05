(Di giovedì 5 maggio 2022) Torna l’appuntamento imperdibile del giovedì sera con Don, la serie tv di successo che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori e che è giunta alla sua tredicesima stagione. Ma cosa succederà nel prossimoo, che vedrà protagonista il nuovo sacerdote Don Massimo, interpretato da Raoul Bova? L’innocente: ledelladidi Don13 Il sestoo, dal titolo ‘L’innocente’, vede al centro dell’attenzione Don Massimo, il nuovo parroco che fa fatica a farsi accettare a Spoleto, al punto che in città viene organizzata una petizione per farlo andare via. Il nuovo sacerdote è il primo a essere assalito dai dubbi, a causa di un’indagine in cui viene coinvolto, ma trova conforto nell’aiuto del Vescovo, suo amico. ...

Advertising

ninofrassicaoff : Festeggiamo i tanti tantissimi telespettatori che ieri hanno visto DON MATTEO 13 e hanno dato il benvenuto a Raoul… - CorriereCitta : Don Matteo 13, anticipazioni sesta puntata 5 maggio 2022: trama episodi di stasera #donmatteo - acemnemesi2121 : Fermi tutti! Questa sera l’Italia sportiva intera sarà incollata davanti agli schermi tv per un grande evento sport… - Gazzetta_it : Segreti e passioni di Maria Chiara Giannetta: il tennis, Agassi, il biliardo e il taglio trendy - snitchimpicci : Oscar io ti amo immensamente ti difenderò sempre ma che cazzo hai addosso sembri il prete di paese Don Matteo 14 -

Raoul Bova (50 anni) torna stasera in tv, nella sesta puntata di13, in prime time su Rai 1: il suoMassimo sarà riuscito a far 'dimenticare' il predecessore Rai 1 continua con la messa in onda settimanale degli episodi della tredicesima stagione di ...TELEFILM Su Rai Uno dalle 21.25Massimo fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, al punto che in città viene perfino organizzata una petizione per farlo andare via. Il ...Torna l’appuntamento imperdibile del giovedì sera con Don Matteo, la serie tv di successo che sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori e che è giunta alla sua tredicesima stagione. Ma c ...Nel Palinsesto di questa sera, giovedì 5 maggio 2022, cosa c’è da vedere in televisione Scopriamolo insieme con la guida di ...