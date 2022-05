Doctor Strange nel Multiverso della Follia incassa 2 milioni in un solo giorno al box office italiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Doctor Strange nel Multiverso della Follia incassa 2 milioni nel primo giorno di uscita nelle sale ridando linfa vitale al box office italiano. Tutti pazzi per Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dopo solo un giorno di permanenza nelle sale, il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe segna un incasso di due milioni di euro al box office italiano. Cinetel rivela che oltre 274.000 spettatori si sono precipitati a vedere il nuovo capitolo della saga di Doctor Strange, interpretato dalla star ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 5 maggio 2022)nelnel primodi uscita nelle sale ridando linfa vitale al box. Tutti pazzi pernel. Dopoundi permanenza nelle sale, il nuovo cinecomic del Marvel Cinematic Universe segna un incasso di duedi euro al box. Cinetel rivela che oltre 274.000 spettatori si sono precipitati a vedere il nuovo capitolosaga di, interpretato dalla star ...

