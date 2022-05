Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il futuro di America Chavez nel MCU (Di giovedì 5 maggio 2022) Da ieri 4 maggio Doctor Strange nel Multiverso della Follia è disponibile in sala. Il film di Sam Raimi ci porta appunto nel Multiverso in cui appare per la prima volta America Chavez, il personaggio interpretato da Xochitl Gomez. Nell’ultimo film della Fase 4, presente nelle sale italiane da ieri 4 maggio, vedremo come lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 5 maggio 2022) Da ieri 4 maggionelè disponibile in sala. Il film di Sam Raimi ci porta appunto nelin cui appare per la prima volta, il personaggio interpretato da Xochitl Gomez. Nell’ultimo filmFase 4, presente nelle sale italiane da ieri 4 maggio, vedremo come lo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - valebise93 : RT @MarvelFansIT: DOCTOR STRANGE HA VISTO QUATTORDICI MILIONI SEICENTOCINQUE POSSIBILI FUTURI E NON HA SPOILERATO NULLA PERCHÈ TU DOVRESTI… - caleee12 : Qualcuno ha visto doctor strange? - gemmapwnz : RT @crocinoo: a me di MoM interessava che fosse un film su Doctor Strange al 100% ha un grande buco di trama? chapeau ha un finale più ape… - ciaosonoiosof : ho capito il finale di doctor strange perché mio fratello non riesce a stare zitto -