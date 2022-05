Djokovic-Hurkacz domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Sarà Hubert Hurkacz l’avversario di Novak Djokovic ai quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2022. Il numero uno al mondo ha superato i quarti senza giocare in virtù del forfait di Andy Murray. Il polacco ha invece sconfitto in due set un altro serbo, Dusan Lajovic, rivelando un sorprendente feeling con una superficie che non predilige quale la terra battuta. Djokovic ha vinto tutti e tre i precedenti, peraltro su tre superfici diverse, e partirà ovviamente favorito. Guai però a sottovalutare un avversario ostico come Hurkacz, che quando è in giornata può creare problemi a quasi tutti i giocatori del circuito. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI Djokovic e Hurkacz scenderanno in campo ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Sarà Hubertl’avversario di Novakai quarti di finale deldi. Il numero uno al mondo ha superato i quarti senza giocare in virtù del forfait di Andy Murray. Il polacco ha invece sconfitto in due set un altro serbo, Dusan Lajovic, rivelando un sorprendente feeling con una superficie che non predilige quale la terra battuta.ha vinto tutti e tre i precedenti, peraltro su tre superfici diverse, e partirà ovviamente favorito. Guai però a sottovalutare un avversario ostico come, che quando è in giornata può creare problemi a quasi tutti i giocatori del circuito. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMIscenderanno in campo ...

