Diretta La Russia testa missili nucleari. Gli 007: cosa sta succedendo in Bielorussia: Zelensky è in trappola e non lo ha capito? (Di giovedì 5 maggio 2022) "Il giorno della liberazione si avvicina". Il presidente ucraino Volodymyr Zelesky fa professione di ottimismo a 70 giorni dall'inizio della guerra. Molto dipende da Mariupol: i soldati russi sono entrati dentro le acciaierie Azovstal per dare la caccia al Battaglione Azov, uomo per uomo. Mosca ha dato tre giorni di tempo per evacuare gli ultimi civili rimasti nel bunker. Intanto l'esercito di Kiev ha contrattaccato conquistando il controllo di villaggi nella regione di Kherson.Ore 7.51: "Sei feriti in bombardamenti notturni Kramatorsk" Attacchi aerei russi hanno colpito nella notte Kramatorsk, città dell'oblast di Donetsk ancora in mano agli ucraini, causando sei feriti. Lo ha dichiarato il sindaco di Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, secondo il quale e' stata colpita un'area residenziale e sono stati danneggiati almeno tre palazzi, una scuola e un asilo. Ore 7.40: Kiev, "ripreso il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) "Il giorno della liberazione si avvicina". Il presidente ucraino Volodymyr Zelesky fa professione di ottimismo a 70 giorni dall'inizio della guerra. Molto dipende da Mariupol: i soldati russi sono entrati dentro le acciaierie Azovstal per dare la caccia al Battaglione Azov, uomo per uomo. Mosca ha dato tre giorni di tempo per evacuare gli ultimi civili rimasti nel bunker. Intanto l'esercito di Kiev ha contrattaccato conquistando il controllo di villaggi nella regione di Kherson.Ore 7.51: "Sei feriti in bombardamenti notturni Kramatorsk" Attacchi aerei russi hanno colpito nella notte Kramatorsk, città dell'oblast di Donetsk ancora in mano agli ucraini, causando sei feriti. Lo ha dichiarato il sindaco di Kramatorsk, Oleksandr Honcharenko, secondo il quale e' stata colpita un'area residenziale e sono stati danneggiati almeno tre palazzi, una scuola e un asilo. Ore 7.40: Kiev, "ripreso il ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Irruzione russa nelle Azovstal: “Combattimenti”. Ristabiliti i contatti con gli… - LaStampa : Russia, il conduttore filo putiniano rientrato da Mariupol mostra un lancia-missili ucraino in diretta tv - fattoquotidiano : Azovstal, irruzione dei russi. Raid su Kiev e Dnipro. Un elicottero di Mosca viola lo spazio aereo finlandese. Ungh… - lello_rossi : Raid a Kiev, Odessa, Leopoli. Mosca: simulazione con missili nucleari | Le ultime notizie sulla guerra, in diretta… - Libero_official : Gli 007 inglesi: 'In #Bielorussia esercitazioni militari di routine, #Putin la usa per distrarre #Zelensky'. Il tes… -