Dipendenza da videogiochi | Gravità da approfondire (Di giovedì 5 maggio 2022) La Dipendenza da videogiochi (detta anche video game addiction, VGA) è un disturbo definibile come una vera e propria patologia? Molti ragazzi non riescono a controllarsi di fronte ai videogame e ne diventano vittime, proprio come succede a chi abusa di alcol o droga… Ma l’uso compulsivo dei videogame può davvero comportare disturbi invalidanti e significativi negli individui più giovani? Moltissime sono le ricerche e le discussioni tra esperti di diverse discipline a proposito della pericolosità dei videogiochi. La mancanza di autocontrollo sul gioco si verifica in almeno il 2% dei gamer… Passare troppe ore davanti ai videogame è indizio di una Dipendenza patologica? (Pixabay) – curiosauro.itPossiamo designare la Dipendenza da videogiochi come un disturbo simile all’alcolismo? L’OMS ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 5 maggio 2022) Lada(detta anche video game addiction, VGA) è un disturbo definibile come una vera e propria patologia? Molti ragazzi non riescono a controllarsi di fronte ai videogame e ne diventano vittime, proprio come succede a chi abusa di alcol o droga… Ma l’uso compulsivo dei videogame può davvero comportare disturbi invalidanti e significativi negli individui più giovani? Moltissime sono le ricerche e le discussioni tra esperti di diverse discipline a proposito della pericolosità dei. La mancanza di autocontrollo sul gioco si verifica in almeno il 2% dei gamer… Passare troppe ore davanti ai videogame è indizio di unapatologica? (Pixabay) – curiosauro.itPossiamo designare ladacome un disturbo simile all’alcolismo? L’OMS ...

Advertising

Jammasrl : #Cronache #Videogames #AslTeramo #Corsodiformazione #dipendenza Asl Teramo: al via corso di formazione contro distu… - Cityrumors_it : Teramo, 'La vita non è un gioco': il corso contro la dipendenza da gioco d'azzardo e videogiochi #AslTeramo… - ekuonews : Gioco d’azzardo e videogiochi, formazione per prevenire disturbo e dipendenza - gabriele43v : @LBJ333lbj @andrea_cangini @SpecialeTg1 Caro senatore, com'è che vengono citati sempre e solo i videogiochi come 'd… - Ghinghi2000 : @roberto84roma Le sale slot dove la gente (anche molti minorenni) butta un sacco di soldi e creano dipendenza vanno… -