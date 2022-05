(Di giovedì 5 maggio 2022) Alla guida dei ragazzida qualche mese c’èche, dopo aver guidato per anni il nostro movimento femminile, adesso è stato chiamato per seguire i giovani del settore. Classe 1971, lombardo di Vaprio d’Adda,è un tecnico di lungo corso e pluri medagliato (316 podi, ndr), infatti già nel 2001 collaborava con Dario Broccardo e nel 2005 è diventato responsabile del settore azzurro femminile fino allo scorso anno. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente a per farci raccontare questi primi mesi alla guida della Nazionale. Qual è stato il percorso fatto dalla ragazze che ora stanno dominando su? “C’era un sistema di valutazione iniziale, venivano quindi valutate attraverso dei test funzionali e avevamo ...

Advertising

OA Sport

... sotto l'occhio attento di Pierangelo Cristini (collaboratore tecnico strada - pista della nazionale azzurra diretta dal neo commissario tecnico juniores maschile), si è poi ...(Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini), sono scese in pista per seconde, dopo la Francia, e hanno registrato un crono record per il ciclismo italiano ... Dino Salvoldi: "Prospetti interessanti tra gli juniores. Ci sarà interscambio tra strada, pista e mountain bike" Alla guida dei ragazzi juniores da qualche mese c’è Dino Salvoldi che, dopo aver guidato per anni il nostro movimento femminile, adesso è stato chiamato per seguire i giovani del settore strada e pist ...Nel 2020 con grande senso d’altruismo il ct azzurro della mountain bike Mirko Celestino consigliò al collega Dino Salvoldi (si occupava della Nazionale femminile, ora è tecnico degli juniores maschi) ...