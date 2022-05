“Dillo a tutti”. UeD, Veronica Rimondi con le spalle al muro: Maria De Filippi ha capito tutto (Di giovedì 5 maggio 2022) Veronica Rimondi verso la scelta. La tronista messa con le spalle al muro da Maria De Filippi. Sono giorni convulsi questi per la redazione del dating di UeD. Nel centro del mirino, nelle ore scorse, è finto il tronista Luca Salatino. L’uscita di Aurora Colombo ha di fatto lanciato la volata alle altre due pretendenti. “Luca mi ha subito incuriosito – ha raccontato sui social Aurora– ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa”. Nonostante questo lei è sicura del fatto che, se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta e ha aggiunto: “Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)verso la scelta. La tronista messa con lealdaDe. Sono giorni convulsi questi per la redazione del dating di UeD. Nel centro del mirino, nelle ore scorse, è finto il tronista Luca Salatino. L’uscita di Aurora Colombo ha di fatto lanciato la volata alle altre due pretendenti. “Luca mi ha subito incuriosito – ha raccontato sui social Aurora– ma durante la nostra frequentazione mi sono resa conto che certi suoi atteggiamenti e punti di vista non erano compatibili con i miei. Mi sono resa conto che non è la persona per me, altrimenti non avrei mai mollato, me lo sarei portato a casa”. Nonostante questo lei è sicura del fatto che, se fosse rimasta, sarebbe stata lei la scelta e ha aggiunto: “Non vorrei passare per presuntuosa ma è ciò che ...

