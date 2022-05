Difesa? É anche spazio e cyber. Il decreto di Draghi (Di giovedì 5 maggio 2022) spazio e cyberspazio diventano ufficialmente domini della Difesa italiana. Il governo Draghi certifica la svolta impressa dalla Nato nel 2016. La guerra russa in Ucraina è l’ennesima riprova di quanto sottile sia oggi il confine tra minacce nel campo cyber, spaziale o fisico. Ecco dunque la presa d’atto italiana con un articolo del nuovo Dl energia, il 52, nell’ultima bozza uscita dal Cdm. Da ora in poi, si leggeva in una versione precedente, la cybersicurezza e l’aerospazio entreranno di diritto “fra gli ambiti di intervento dello strumento militare connessi alla Difesa nazionale”. Il decreto modifica il Codice dell’ordinamento militare del 2010 (dl. 66), aggiungendo alle “unità terrestri, navali, aeree” di cui ... Leggi su formiche (Di giovedì 5 maggio 2022)diventano ufficialmente domini dellaitaliana. Il governocertifica la svolta impressa dalla Nato nel 2016. La guerra russa in Ucraina è l’ennesima riprova di quanto sottile sia oggi il confine tra minacce nel campo, spaziale o fisico. Ecco dunque la presa d’atto italiana con un articolo del nuovo Dl energia, il 52, nell’ultima bozza uscita dal Cdm. Da ora in poi, si leggeva in una versione precedente, lasicurezza e l’aeroentreranno di diritto “fra gli ambiti di intervento dello strumento militare connessi allanazionale”. Ilmodifica il Codice dell’ordinamento militare del 2010 (dl. 66), aggiungendo alle “unità terrestri, navali, aeree” di cui ...

