Diablo, arriva il nuovo singolo «Room»: Ecco il video

A un mese dall'uscita di Maledetto (qui il video della canzone), Diablo torna sulla scena con il suo nuovo lavoro. Si chiama Room ed è un lavoro in cui si nota la discontinuità con il singolo che lo ha preceduto.

«Room», la nuova canzone di Diablo

Si chiama, dunque, Room la nuova «fatica» di Diablo e si distacca dal lavoro che lo ha preceduto, perché si mostra al pubblico con un mood più votato all'apatia. C'è più distacco, meno emotività, ma la stessa voglia di mettere al centro lo stesso ritmo incalzante e spinto che aveva caratterizzato Maledetto. Un lavoro originale, in cui si riconosce distintamente il sound che richiama atmosfere americane firmato Sonny (che è anche il produttore del brano).

