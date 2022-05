Di Maria Juve | l’argentino ha già fatto la sua scelta sul futuro Ultime

(Di giovedì 5 maggio 2022) Di: Cherubini insiste per il possibile colpo in estate,ha giàla suaLantus studia il possibile colpo Angel Diin vista dell’estate. I bianconeri, dopo i primi contatti molto positivi con l’agente del calciatore, sono affascinati dall’idea di inserire in rosa un calciatore con queste caratteristiche. Dall’altra parte Disarebbe ben felice di proseguire la sua carriera in Serie A con la maglia dellantus. Tradotto, scrive Tuttosport, se dovesse decidere di restare in Europa sarebbe attratto di chiudere il cerchio dei campionati top con un biennio in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Perché Diarriverebbe gratis mentre per Zaniolo la Roma al momento non scende da una richiesta di 50 milioni . Anche riuscendo ad abbassare la parte "in contanti" con l'inserimento di una ...Conquistato l'accesso alla prossima Champions League, la Juventus attende la finale di Coppa Italia per dare il via alla prima fase del mercato. Se Diintriga, Nicolò Zaniolo resta nel mirino. Il 22enne tuttocampista azzurro sarebbe perfetto per la linea verde bianconera, ma ovviamente la Roma non sembra intenzionata a fare sconti. Si viaggia ...Dall’altra parte Di Maria sarebbe ben felice di proseguire la sua carriera in Serie A con la maglia della Juventus. Di Maria Juve: Cherubini insiste per il possibile colpo in estate, l’argentino ha gi ...Angel Di Maria, esterno d'attacco classe 1988 della nazionale argentina, in scadenza di contratto con il PSG, è un obiettivo di mercato concreto della Juventus: come riportato da "Calciomercato.it", i ...