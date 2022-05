Detto Fatto chiude per sempre dopo 10 anni, le ultime parole di Guaccero e Balivo (Di giovedì 5 maggio 2022) Detto Fatto dopo 10 anni di onorata carriera chiude per sempre i battenti. I giornalisti scrivono che cala il sipario per bassi ascolti, perché scesi nel corso delle ultime stagioni un po’ ballerine, ma il team del programma ha sempre rigettato le accuse, fino all’ultimo. A tal proposito Bianca Guaccero, durante l’ultima puntata, ha deciso di salutare il suo pubblico. “Sono passati quattro anni in questo studio da quando io per la prima volta ho Fatto questa passerella e veramente questi quattro anni da un lato sono volati, dall’altro me li ricordo tutti. I primi anni sono stati molto felici, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo ... Leggi su biccy (Di giovedì 5 maggio 2022)10di onorata carrieraperi battenti. I giornalisti scrivono che cala il sipario per bassi ascolti, perché scesi nel corso dellestagioni un po’ ballerine, ma il team del programma harigettato le accuse, fino all’ultimo. A tal proposito Bianca, durante l’ultima puntata, ha deciso di salutare il suo pubblico. “Sono passati quattroin questo studio da quando io per la prima volta hoquesta passerella e veramente questi quattroda un lato sono volati, dall’altro me li ricordo tutti. I primisono stati molto felici, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo ...

