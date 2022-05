Deposito mobili per traslochi | come funziona?

Leggi su italiasera

(Di giovedì 5 maggio 2022) Quando si deve traslocare uno dei problemi principali riguarda spesso dove collocare ie gli oggetti in attesa di posizionarli nella nuova casa. Infatti, non sempre la casa nuova è subito disponibile, sia per esigenze e vincoli contrattuali, sia per motivi personali o per la necessità di fare dei lavori di ristrutturazione. Ecco perché, in tutti questi casi, quando non è possibile spostare direttamentee oggetti dalla casa vecchia alla nuova, non resta che trovare unper, una soluzione flessibile, semplice e alla portata di tutti.temporaneo incluso nel servizio di trasloco Quando si deve effettuare un trasloco è necessario scegliere con cura la ditta a cui affidarsi. Le migliori aziende, oltre al servizio di trasferimento di ...