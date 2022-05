Debutta la nuova Alfa Romeo Tonale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – Dopo 15.000 ore di simulazioni al computer e 4 milioni di chilometri percorsi nelle condizioni più estreme, prima C-Suv elettrificata del marchio, pietra miliare che porterà al 2027 l'intera gamma ad emissioni zero. Nel 2023 arriverà laPlug in hybrid, che produrrà il 40% in meno di Co2 rispetto alla Stelvio e alla Giulia. Una sfida che la Casa ha voluto lanciare per la presentazione del nuovo Suv proprio a Como, patria di Alessandro Volta, inventore della “pila”, da cui tutto ebbe inizio. Il design è inconfondibile, dalla marcata personalità. Il frontale accattivante con i fari full led con sistema adattivo, le finiture nere e cromate, i cerchi grigi e personalizzati da 20? e pinze rosse fisse by Brembo. Ampio spazio per i passeggeri all'interno, ...