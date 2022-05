De Martino, Belen risponde sui possibili tradimenti di Stefano con uomini e donne vip e chiude il caso “Marcuzzi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Nell’estate 2020 Dagospia e Oggi hanno lanciato un rumor bomba su un presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Secondo il sito di Roberto D’Agostino Belen Rodriguez avrebbe scoperto le presunte corna grazie all’iPad del marito: “A Stefano che adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto di Belen ha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la Marcuzzi, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Durante il lockdown Belen stava giocando con l’iPad di Stefano insieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De ... Leggi su biccy (Di giovedì 5 maggio 2022) Nell’estate 2020 Dagospia e Oggi hanno lanciato un rumor bomba su un presunto tradimento diDecon Alessia. Secondo il sito di Roberto D’AgostinoRodriguez avrebbe scoperto le presunte corna grazie all’iPad del marito: “Ache adesso frigna, invocando il rispetto dei figli, dite che quel diavoletto diha scoperto di avere cespuglio di corna in testa grazie alla sua relazione con la, dall’iPad di lui che lei aveva collegato col suo iPhone. Durante il lockdownstava giocando con l’iPad diinsieme al figlio. Nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia stava mandando a De ...

