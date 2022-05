De Laurentiis: “Sono costretto a partecipare alla Champions League. Telefonai ad Agnelli” (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis torna a parlare di SuperLega e di necessità di ammodernare il calcio, ma con un campionato europeo. De Laurentiis all’Istituto Francesco Giordani ha detto chiaramente di essere non favorevole alla SuperLega: “Chiamai Agnelli e gli dissi che stava sbagliando. Non credo a questa formula ma nemmeno a questa Champions League a cui Sono costretto a partecipare per motivi di fatturato. Credo che serva più rispetto per i campionati nazionali”. De Laurentiis al Giordani ha spiegato anche perché non segue il suo istinto: “Altrimenti saremmo falliti“. Poi il presidente del Napoli è tornato sulla questione delle riforme dei campionati: “Io organizzerei un campionato europeo con due gironi da 25 squadre. Da ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio Detorna a parlare di SuperLega e di necessità di ammodernare il calcio, ma con un campionato europeo. Deall’Istituto Francesco Giordani ha detto chiaramente di essere non favorevoleSuperLega: “Chiamaie gli dissi che stava sbagliando. Non credo a questa formula ma nemmeno a questaa cuiper motivi di fatturato. Credo che serva più rispetto per i campionati nazionali”. Deal Giordani ha spiegato anche perché non segue il suo istinto: “Altrimenti saremmo falliti“. Poi il presidente del Napoli è tornato sulla questione delle riforme dei campionati: “Io organizzerei un campionato europeo con due gironi da 25 squadre. Da ...

