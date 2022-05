De Laurentiis: “Se avessi seguito il mio istinto saremmo già falliti. Cosa ha vinto il PSG?” (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis parla all’istituto Francesco Giordani: “Con me il Napoli ha avuto i conti sempre in ordine“. Torna a battere sul tasto della solidità economica Aurelio De Laurentiis che agli studenti dice: “Se avessi seguito sempre il mio istinto saremmo già falliti. Invece io devo fare impresa. Il mio pensiero da imprenditore è come faccio a fare impresa in modo diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto e in tanti anni hanno vinto solo due scudetti? Sono trascorsi 18 anni, i bilanci sono sempre stati in positivo e siamo in Europa da 13 anni consecutivi. E mi dite Cosa ha vinto il PSG in tutti questi anni se non solo il campionato francese? Il Chelsea di Abramovich è stato stimato 6,5 ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 5 maggio 2022) Aurelio Deparla all’istituto Francesco Giordani: “Con me il Napoli ha avuto i conti sempre in ordine“. Torna a battere sul tasto della solidità economica Aurelio Deche agli studenti dice: “Sesempre il miogià. Invece io devo fare impresa. Il mio pensiero da imprenditore è come faccio a fare impresa in modo diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto e in tanti anni hannosolo due scudetti? Sono trascorsi 18 anni, i bilanci sono sempre stati in positivo e siamo in Europa da 13 anni consecutivi. E mi ditehailin tutti questi anni se non solo il campionato francese? Il Chelsea di Abramovich è stato stimato 6,5 ...

