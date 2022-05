Davide Silvestri ci è rimasto malissimo: “Non ci sentiamo più” | Lite post GF? (Di giovedì 5 maggio 2022) Davide Silvestri confessa la sua delusione dopo il Grande Fratello Vip. L’indiscrezione ora è certezza: non si sentono più. Davide Silvestri (Mediasetplay screenshot)Si parla ancora tanto di Grande Fratello Vip e si parla anche di lui: Davide Silvestri. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo all’attore. L’ex attore di Centovetrine deve moltissimo al reality di Alfonso Signorini, poiché dopo l’uscita dalla porta rossa ha scoperto di aver guadagnato moltissimo affetto e consensi da parte dei fan da casa. Nella prima fase del reality Davide Silvestri si era legato moltissimo ad Alex Belli, il pubblico era entusiasta dei loro siparietti comici che erano una delle parti vere di intrattenimento del GF Vip. Successivamente Silvestri non ha ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022)confessa la sua delusione dopo il Grande Fratello Vip. L’indiscrezione ora è certezza: non si sentono più.(Mediasetplay screenshot)Si parla ancora tanto di Grande Fratello Vip e si parla anche di lui:. Scopriamo insieme che cosa sta accadendo all’attore. L’ex attore di Centovetrine deve moltissimo al reality di Alfonso Signorini, poiché dopo l’uscita dalla porta rossa ha scoperto di aver guadagnato moltissimo affetto e consensi da parte dei fan da casa. Nella prima fase del realitysi era legato moltissimo ad Alex Belli, il pubblico era entusiasta dei loro siparietti comici che erano una delle parti vere di intrattenimento del GF Vip. Successivamentenon ha ...

Advertising

demoanto9 : RT @Nadia02113466: E stasera scala la classifica anche Davide Silvestri nel nostro speciale fantabasciagoni ?? #basciagoni - anavill43281273 : RT @dobrevsunicorns: Comunque LA VITA LORO e sotto ogni punto di vista! Non so cosa potrei offrire ma ora chiamo Alfonso pure io come ha fa… - itsannieilibon : RT @dobrevsunicorns: Comunque LA VITA LORO e sotto ogni punto di vista! Non so cosa potrei offrire ma ora chiamo Alfonso pure io come ha fa… - dobrevsunicorns : Comunque LA VITA LORO e sotto ogni punto di vista! Non so cosa potrei offrire ma ora chiamo Alfonso pure io come ha fatto Davide Silvestri - BITCHYFit : Davide Silvestri, Montano e gli altri gieffini sulla rottura di Manuel e Lulù -