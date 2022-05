Damiano David e Fedez, insieme per la prima volta su Instagram: le foto virali (Di giovedì 5 maggio 2022) Si conoscono dai tempi di X Factor 2017, hanno calcato insieme il palco della finale di Sanremo nel 2021, ma non avevamo mai passato insieme una serata glamour come questa, con tanto di scatti social condivisi. Loro sono Damiano David, frontman dei Måneskin e Fedez. Vi raccomandiamo... I Måneskin infiammano l’Arena di Verona: l'emozione di Giorgia Soleri L’occasione del loro incontro è stata la serata di presentazione milanese della prima raccolta di poesie di Giorgia Soleri, modella e fidanzata della voce di Zitti e Buoni. La signorina nessuno, un libro che esce il 5 maggio edito da Vallardi, che anche i Ferragnez hanno apprezzato e ripostato sui loro account Instagram. E così, due tra le coppie dello ... Leggi su diredonna (Di giovedì 5 maggio 2022) Si conoscono dai tempi di X Factor 2017, hanno calcatoil palco della finale di Sanremo nel 2021, ma non avevamo mai passatouna serata glamour come questa, con tanto di scatti social condivisi. Loro sono, frontman dei Måneskin e. Vi raccomandiamo... I Måneskin infiammano l’Arena di Verona: l'emozione di Giorgia Soleri L’occasione del loro incontro è stata la serata di presentazione milanese dellaraccolta di poesie di Giorgia Soleri, modella e fidanzata della voce di Zitti e Buoni. La signorina nessuno, un libro che esce il 5 maggio edito da Vallardi, che anche i Ferragnez hanno apprezzato e ripostato sui loro account. E così, due tra le coppie dello ...

