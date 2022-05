(Di giovedì 5 maggio 2022) In occasione dei settant'di, nato l'81952, Rai Teche propone su RaiPlay l'antologia "d'Arte", una raccolta di alcune tra le prime apparizioni di...

Advertising

Gazzetta del Sud

In occasione dei settant'anni di Vittorio Sgarbi , nato l'8 maggio 1952, Rai Teche propone su RaiPlay l'antologia "Sgarbi d'Arte", una raccolta di alcune tra le prime apparizioni di Vittorio Sgarbi ...E' stato Mughini, dopo un insulto, ad alzarsi e ad andare verso Sgarbi che, colto alla sprovvista, è ruzzolato all'indietro rischiando anche di picchiare la testa contro un quadro che ... Dallo spintone di Mughini alla... torta di compleanno: l'8 maggio Vittorio Sgarbi compie 70 anni In occasione dei settant'anni di Vittorio Sgarbi , nato l’8 maggio 1952, Rai Teche propone su RaiPlay l’antologia «Sgarbi d’Arte», una raccolta di ...I toni si alzarono tanto che i due, sopraffatti dalle continue provocazioni ... imbecille” per partire quasi immediatamente con lo spintone che ha provocato la caduta del critico d’arte con tanto di ...