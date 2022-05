Dal 6 al 9 maggio arriva a Napoli il festival Libbra (Di giovedì 5 maggio 2022) Da venerdì 6 a domenica 9 maggio, a Napoli arriva Libbra, il festival per incontrarsi attraverso i libri, organizzato da L.I.Re – Librerie Indipendenti in Relazione. Tanti gli ospiti, fra cui Claudia Durastanti, vincitrice del Premio Strega Off con La Straniera, la giornalista e pluripremiata scrittrice Nadia Terranova, il vincitore dell’Orso d’Argento per la sceneggiatura al festival di Berlino insieme a Roberto Saviano e Claudio Giovannesi per La paranza dei bambini Maurizio Braucci e Veronica Raimo, che racconterà al pubblico il suo ultimo lavoro Niente di Vero, edito da Einaudi e in lizza per il Premio Strega nel 2022. In un intenso programma che prevede incontri per l’intera giornata, tanti saranno anche i temi affrontati e non mancheranno appuntamenti per gli appassionati di ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 5 maggio 2022) Da venerdì 6 a domenica 9, a, ilper incontrarsi attraverso i libri, organizzato da L.I.Re – Librerie Indipendenti in Relazione. Tanti gli ospiti, fra cui Claudia Durastanti, vincitrice del Premio Strega Off con La Straniera, la giornalista e pluripremiata scrittrice Nadia Terranova, il vincitore dell’Orso d’Argento per la sceneggiatura aldi Berlino insieme a Roberto Saviano e Claudio Giovannesi per La paranza dei bambini Maurizio Braucci e Veronica Raimo, che racconterà al pubblico il suo ultimo lavoro Niente di Vero, edito da Einaudi e in lizza per il Premio Strega nel 2022. In un intenso programma che prevede incontri per l’intera giornata, tanti saranno anche i temi affrontati e non mancheranno appuntamenti per gli appassionati di ...

