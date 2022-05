Dagli USA l’enzima che “mangia” la plastica: non più secoli per decomporre il PET, ma appena pochi giorni (Di giovedì 5 maggio 2022) Un team di ricerca dell’Università del Texas sfruttando il machine learning ha messo a punto un particolare enzima che decompone in tempo record la plastica. Bastano, infatti, pochi giorni, e la plastica può essere riutilizzata. Funziona meglio anche del processo di riciclaggio.... Leggi su dday (Di giovedì 5 maggio 2022) Un team di ricerca dell’Università del Texas sfruttando il machine learning ha messo a punto un particolare enzima che decompone in tempo record la. Bastano, infatti,, e lapuò essere riutilizzata. Funziona meglio anche del processo di riciclaggio....

Advertising

Digital_Day : Il machine learning permette di accelerare la scoperta di nuove proteine. In questo caso è stato sviluppato un enzi… - veventuali : @Anna26648966 @riccardogguerra @giorgiomenotti1 @DadX54348122 ah UE indipendente mentre fa una guerra economica per… - GregorioSpadea : @Venutigi @windsurf1959 @ComunistaRosso Sono d'accordo che il tribunale dell'Aja dovrebbe avere più potere in modo… - emanuelaflammia : RT @AlexanderLandSp: Personalmente trovo “ignominioso e rivoltante” un Secretario di un partito di centro sinistra che dica le stesse cose… - brunellf : RT @Chiappuz: “L’egemonia neoliberista non è casuale, ma è frutto di “controguerriglia” ideologica. Nel manuale dei Marines USA si legge:… -