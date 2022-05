Da Perugia a Perugia, 23 anni dopo l’urlo di Galliani per la A con il Monza (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Monza potrebbe festeggiare a Perugia la promozione in Serie A: 23 anni dopo lo scudetto con il Milan su quel campo, potrebbe tronare l’urlo di Galliani Perugia un campo storicamente positivo per Galliani e Berlusconi. Nel 1999 arrivò lo scudetto con il Milan (16esimo) e iconica è l’esultanza dell’allora Ad rossonero con l’urlo in tribuna al triplice fischio. Esattamente 23 anni dopo potrebbe ripetersi la situazione, visto che a Perugia il Monza si gioca la promozione diretta in Serie A. Servirà una vittoria per non dover dipendere dagli altri risultati e altri campi per una storica promozione del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilpotrebbe festeggiare ala promozione in Serie A: 23lo scudetto con il Milan su quel campo, potrebbe tronarediun campo storicamente positivo pere Berlusconi. Nel 1999 arrivò lo scudetto con il Milan (16esimo) e iconica è l’esultanza dell’allora Ad rossonero conin tribuna al triplice fischio. Esattamente 23potrebbe ripetersi la situazione, visto che ailsi gioca la promozione diretta in Serie A. Servirà una vittoria per non dover dipendere dagli altri risultati e altri campi per una storica promozione del ...

Advertising

enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - sportmediaset : Civitanova vola sul 2-0 contro Perugia: sabato match point scudetto #volley - gippu1 : Il #Monza è a 90 minuti dalla sua prima promozione in serie A: 'basterà' una vittoria a Perugia venerdì sera. Adri… - DottrinaSociale : RT @PersonaCentro: Possenti: 'Laureatosi in filosofia all’@UniPadova nel 1957, e perfezionatosi nel 1963, #Berti è stato allievo di Marino… - Fantacalciok : Perugia - Monza: diretta live e risultato in tempo reale -