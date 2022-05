Cybersecurity | Thales | Attaccate il 29% delle aziende nel mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Il 29%a livello mondiale ha subito una violazione dei propri dati nell'ultimo anno e, nonostante gli ingenti investimenti nel settore, solo il 48% di esse - una su due - ha un piano formale per contrastare gli attacchi cyber. Stando alla ricerca effettuata dain 17 paesi e con interviste a oltre 2700 responsabili It, il 21% degli intervistati ha raccontato di avere subito un attacco ransomware e il 20% di esse ha pagato o pagherebbe un riscatto per rientrare in possesso dei propri dati. Il quadro emerge dal Data Threat Report 2022 pubblicato da, un'indagine per comprendere quali siano i trend che guidano e spingono verso significativi cambiamenti nel settore della sicurezza, tra cui spiccano ransomware, phishing e cloud, temi fondamentali e imprescindibili di un ...