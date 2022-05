Crolla Wall Street | sfuma l’effetto Fed L’Europa frena nel finale A Milano bene Unicredit

(Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo una prima parte di giornata euforica, torna il clima di risk-off sui mercati. In rialzo i rendimenti dei Treasury, vendite sui tecnologci.Piazza Affari festeggia i conti die la presa di distanza dalla Russia, bruttoper Moncler che risente delle preoccupazioni per il lockdown in Cina.

Advertising

infoiteconomia : Wall Street: sfumato effetto Fed, Nasdaq crolla del 3,3% (RCO) - Il Sole 24 ORE - fisco24_info : NFT: il mercato crolla o si consolida?: (Adnkronos) - Che cosa succede al mercato degli NFT, i Non-Fungible Token s… - IlGattodiPutin : Crolla Wall Street e lo spread italiano vola A che caxxo serve la guerra e il Dr. Aghi? - LorenzoOlivier : RT @mariobiglietto: #ANSA #Amazon perde il 14% e #WallStreet crolla, la #Fed fa paura. Timori di recessione. Cala #Apple, per #Nasdaq mes… - GiancarloGarci6 : Stanno piegando la Russia -

... soprattutto a seguito dell'avvio in profondo rosso diStreet. Ritorna inoltre il super dollaro, salgono i rendimenti dei titoli di Stato e i costi delle materie prime, lasciando poca speranza a ...***Street: sfumato effetto Fed, Nasdaqdel 3% (RCO). 05 - 05 - 22 16:11:11 (0585) 0 NNNN(Reuters) - Il Nasdaq crolla del 4,6% e gli altri indici principali sono in territorio negativo, con i toni meno "hawkish" del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che non sono comunque ri ...Le borse europee chiudono la seduta in calo (-0,6% Milano, -0,5% Francoforte, -0,4% Parigi) trainate al ribasso da Wall Street, che crolla dopo il rally della vigilia. Dopo tre ore dall'apertura il ...