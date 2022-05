Criminali si diventa, dal 5 maggio al cinema (Di giovedì 5 maggio 2022) Criminali si diventa un film made in Marche. Scritto durante il lockdown, è stato presentato oggi 5 maggio al Giometti di Ancona. Da domani sarà nella multisala di Jesi alle ore 20:30. E saranno presenti il regista Alessandro Tarabelli e gli attori Martina Fusaro, Orfeo Orlando e Carola Abdalla Said; oltre al cast tecnico con Diego Morresi direttore della fotografia e Andrea Antolini direttore di produzione della Subway di Jesi. Presentato alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia nel settembre 2021, il film ha ricevuto una menzione speciale al Festival del cinema di Salerno e non solo. Lo scorso marzo la pellicola diretta da Tarabelli ha vinto nella categoria Best Foreign Film al Cannes World Film Festival. Una delle prime produzioni post pandemia, ha debuttato sul grande schermo oggi 5 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022)siun film made in Marche. Scritto durante il lockdown, è stato presentato oggi 5al Giometti di Ancona. Da domani sarà nella multisala di Jesi alle ore 20:30. E saranno presenti il regista Alessandro Tarabelli e gli attori Martina Fusaro, Orfeo Orlando e Carola Abdalla Said; oltre al cast tecnico con Diego Morresi direttore della fotografia e Andrea Antolini direttore di produzione della Subway di Jesi. Presentato alla Mostra Internazionale deldi Venezia nel settembre 2021, il film ha ricevuto una menzione speciale al Festival deldi Salerno e non solo. Lo scorso marzo la pellicola diretta da Tarabelli ha vinto nella categoria Best Foreign Film al Cannes World Film Festival. Una delle prime produzioni post pandemia, ha debuttato sul grande schermo oggi 5 ...

