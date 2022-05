Covid | ultime news Bollettino | 47 039 casi e 152 morti | tasso di positività al 14%

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sono 47.039 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Martedì erano stati 62.071. Le vittime son… - NicolaPorro : Qualche dato sorprendente sui vaccini anti Covid. @pbecchi e Trevisan ci spiegano le ultime novità ?? - salernonotizie : Covid, nel salernitano altri 1181 nuovi contagi nelle ultime ore - 8924liom : @AnsiAle Le ultime due volte erano non Covid e anche peggio ???? - luigiasero : Ultime Covid Italia: 47.039 contagi e 152 decessi. In Sicilia 20 vittime -

... 4 maggio 2022 in Sardegna, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 5 morti. Nelle24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari ...Come già avvenuto lo scorso anno, a causa dell'emergenzala cerimonia si svolgerà in ... I nomi delle località premiate, però, restano segretissimi, ma le indiscrezioni raccolte nelle...Ecco i dati, regione per regione: LOMBARDIA – Sono 6.471 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 50.286 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. Nelle ultime 24 ore sono morte ...(La Stampa) Sono 1.187.070 le persone attualmente positive al Covid, 12.890 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute Sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ...