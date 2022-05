Covid oggi Veneto, 5.344 contagi e 5 morti: bollettino 5 maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.344 i nuovi contagi da coronavirus oggi 5 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.689.640, mentre gli attualmente positivi sono 63.094. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.492. Negli ospedali veneti sono ricoverate 565 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 110. Nella giornata di ieri sono state effettuate 760 vaccinazioni anti-Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 5.344 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19 di Azienda Zero. Si registrano 5. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.689.640, mentre gli attualmente positivi sono 63.094. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.492. Negli ospedali veneti sono ricoverate 565 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 110. Nella giornata di ieri sono state effettuate 760 vaccinazioni anti-. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - SLN_Magazine : Covid oggi Veneto, 4.468 contagi e 8 morti: bollettino 4 maggio. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Giangidegennaro : RT @Leonardobecchet: Impressionante l'impatto dell'istruzione sulla mortalità... Ancor + ai tempi del #COVID Ne parliamo oggi al CNEL http… -