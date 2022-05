Covid oggi Italia, contagi e morti in calo: report Gimbe (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Covid oggi in Italia, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni “scendono i contagi (-8,9%), le terapie intensive (-10,5%), i ricoveri ordinari (-6,1%) e i decessi (-7%)”. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe con i dati della settimana 27 aprile-3 maggio. “Dopo il rimbalzo della scorsa settimana – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a 7 giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali”. Nella settimana 27 aprile-3 maggio “in 18 Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio), mentre si registra un incremento Lombardia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) –in, dopo il rialzo della scorsa settimana negli ultimi 7 giorni “scendono i(-8,9%), le terapie intensive (-10,5%), i ricoveri ordinari (-6,1%) e i decessi (-7%)”. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Fondazionecon i dati della settimana 27 aprile-3 maggio. “Dopo il rimbalzo della scorsa settimana – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– tornano a scendere i nuovi casi settimanali, che si attestano a quota 395 mila con una media mobile a 7 giorni di 56 mila casi giornalieri, a fronte di un numero stabile di tamponi totali”. Nella settimana 27 aprile-3 maggio “in 18 Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi (dal -0,7% del Veneto al -18% del Lazio), mentre si registra un incremento Lombardia ...

Advertising

RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - CarloCalenda : Ieri sul Covid oggi sull'Ucraina, sempre più persone stanno scegliendo posizioni - in genere basate su falsità - co… - Adnkronos : 'La maggioranza di coloro che oggi, purtroppo, perdono ancora la vita' per il #Covid 'sono cittadini che non si son… - elvise1657 : RT @alessiabaisi: Sono pacifica, ma a coloro che mi hanno augurato la morte e che oggi festeggiano per togliersi la mascherina io 10 ore dì… - ilCoperchio : Covid. La retorica sui morti, ostentata dai mass media, fino a pochi mesi fa, non esiste più. Eppure, sono ancora… -