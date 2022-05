Covid, nuovo provvedimento di De Luca: obbligo di mascherina sui luoghi di lavoro (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCon provvedimento in corso di pubblicazione, il Presidente della Regione Campania ha richiamato tutti i datori di lavoro, pubblico e privato, all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all’uso delle mascherine. Sulla base di quanto previsto nel provvedimento, fino al 15 giugno 2022, i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, quali i luoghi di riunione, le mense e le cucine. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoConin corso di pubblicazione, il Presidente della Regione Campania ha richiamato tutti i datori di, pubblico e privato, all’osservanza delle norme di prevenzione sanitaria, in particolare riferite all’uso delle mascherine. Sulla base di quanto previsto nel, fino al 15 giugno 2022, i titolari degli esercizi commerciali e di attività produttive, compresi gli alberghi, i ristoranti e i bar, sono tenuti ad assicurare il rispetto da parte del relativo personale del protocollo di sicurezza che impone l’uso delle mascherine in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, quali idi riunione, le mense e le cucine. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

